Unterstützung für Migranten: Harburger DRK sucht Elternlotsen

Harburg - Das Deutsche Rote Kreuz Harburg sucht ehrenamtliche Elternlotsen und Nachbarschaftsmütter mit Migrationshintergrund in den Stadtteilen, Wilstorf, Langenbek, Sinstorf, Rönneburg, Neuwiedenthal sowie Neugraben-Fischbek.

Elternlotsen, das sind mehrsprachige Frauen oder Männer mit Migrationserfahrung, die neu zugewanderten Familien mit Kindern in ihrem Alltag zur Seite stehen. Sie übersetzen, begleiten Familien zu Kindergärten, Schulen, Ärzten oder Behörden und informieren über Angebote aus den Stadtteilen. In ihrer Muttersprache können sie bei Fragen oder Problemen weiterhelfen und das Ankommen erleichtern. Auch beteiligen sich Elternlotsen aktiv an Kulturveranstaltungen und fördern den kulturellen Dialog und die Vernetzung im Stadtteil. Für ihr Engagement erhalten sie eine Aufwandsentschädigung und werden von den Projektleitungen fachlich unterstützt und begleitet.

Insgesamt drei Elternlotsenprojekten unterhält das DRK Harburg im Süden Hamburgs: die "Elternlotsen Harburg-Süd", die "Nachbarschaftsmütter Neuwiedenthal" und die "Elternlotsen Neugraben-Fischbek". Sie gehören zu insgesamt 24 Elternlotsenprojekten, die es in Hamburg - nach Stadtteilen aufgeteilt - gibt. Für alle drei Projekte sucht das DRK Hamburg-Harburg aktuell Elternlotsen für die Stadtteile Wilstorf, Langenbek, Sinstorf, Rönneburg, Neuwiedenthal und Neugraben-Fischbek.

Kostenlose Schulungen für die neuen Elternlotsen finden statt vom 8. Mai bis 15. Juni 2023 (Pause in den Schulferien: 15.-19. Mai), jeweils montags bis donnerstags von 9:30 bis 12:30 Uhr beim DRK Hamburg-Harburg, Rote-Kreuz-Straße 3-5.

Die Schulungen bereitet auf die Aufgaben im Elternlotsenprojekt vor. So werden Informationen zu den Themen Bildung, Gesundheit und Erziehung vermittelt und Einrichtungen zum Kennenlernen besucht. Nach Abschluss der Schulung erhalten die Elternlotsen ein Zertifikat und eine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement.

Interessierte können sich ab sofort anmelden. Anmeldeschluss ist der 30. April 2023. Kontakt: Ulrike Engel unter Telefon 0176 - 17 66 09 54 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Weitere Infos unter www.drk-harburg.hamburg/nachbarschaftsmuetter-und-elternlotsen cb