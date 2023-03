Gelungene Premiere für Yes - We Swim: Erster Schwimmkurs mit neun Kindern gestartet

Neugraben – Gelungene Premiere in Neugraben: Am Sonnabend fand der erste Schwimmkurs von Yes - We Swim! statt. Neun Kinder aus der DRK-Flüchtlingsunterkunft "Am Röhricht" in Neugraben werden in dem Kursus zu Schwimmern ausgebildet.

Wie wichtig es ist, schwimmen zu können, erklärt Luiza Raguse: „Sicheres Schwimmen ist nicht nur ein Hobby. Sicheres Schwimmen erhöht die Chance des Überlebens im Wasser“, sagt die langjährige Erzieherin bei der Begrüßung der Kinder vor dem Hallenbad Süderelbe.

Cornelia Höbig ist erfahrene Schwimmlehrerin - mit Empathie und viel Motivation eine große Bereicherung für den Verein. Die erste Scheu vor dem Wasser wurde mit kleinen Tauchübungen überwunden, aber auch schon sehr mutige und sichere Schwimmübungen wurden absolviert.

Begleitet wurden die Kinder von engagierten Mitgliedern, wie Jürgen Kärtner: „Es hat richtig Spaß gemacht, die Kinder zu unterstützen. Sie waren sehr aufmerksam." Auch Andreas Raguse, der mithalf bei der Beaufsichtigung der Kinder, fand den Einsatz „richtig erfüllend“.

Der zweite Kursus "Wassergewöhnung & Seepferdchen" ist für montagabends im MidSommerlandbad in Planung - dieser ist dann offen für alle Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren, voraussichtlich ab 8. Mai geht es los. Juliane Eisele: „Helfen Sie gern mit einer Spende - jeder Euro zählt, um weitere Kurse generieren zu können.“

Weitere Infos gibt es mit einem Klick hier!