Verein „Dorfstromer“: Carsharing in Neugraben-Fischbek geht weiter

Neugraben - Das E-Carsharing-Angebot in den Quartieren Fischbeker Heidbrook und Vogelkamp Neugraben wird in Kooperation mit dem ehrenamtlich organisierten Verein Dorfstromer fortgesetzt. Dieser stellt jeweils ein Fahrzeug an den zwei Standorten mindestens für die kommenden drei Jahre zur Verfügung. Ziel ist die Etablierung eines dauerhaften Carsharing-Angebots, welches sich wirtschaftlich selbst trägt.

Das standortgebundene E-Carsharing ist ein wichtiger Baustein im Mobilitätsmix der Quartiere Fischbeker Heidbrook und Vogelkamp Neugraben und notwendige Grundlage für eine gelingende Mobilitätswende. Aus diesem Grund setzte sich die IBA Hamburg intensiv für die Fortführung des umweltfreundlichen Carsharings in Kooperation mit dem Dorfstromer e. V. ein.

Die Ladestationen befinden sich vorerst an folgenden Standorten. Vogelkamp Neugraben: Zum Wachtelkönig 29a, 21147 Hamburg (öffentlich zugänglicher Privatparkplatz) Fischbeker Heidbrook: Im Fischbeker Heidbrook 2/a-d, 21149 Hamburg (Parkplatz des Nahversorgungszentrums).

Im Fischbeker Heidbrook entsteht im Frühjahr 2024 ein hvv switch Punkt. Lage: in der Straße "Im Fischbeker Heidbrook", direkt neben der bestehenden StadtRAD-Station, ca. 80 Meter südöstlich des aktuellen Standorts.

Der Dorfstromer e. V. hat sich 2018 im Alten Land bei Hamburg gegründet, um ein Carsharing-Angebot mit E-Fahrzeugen im ländlichen Raum aufzubauen. Das Angebot des Vereins stützt sich primär auf ehrenamtliches Engagement. Das Ziel ist der kostendeckende Betrieb der Fahrzeuge. Bisher ist Dorfstromer mit seinen Angeboten sehr erfolgreich, erweitert seine Flotte kontinuierlich, und kann seine Fahrzeuge nachhaltig bewirtschaften.

In den beiden Quartieren Fischbeker Heidbrook und Vogelkamp Neugraben gab es bereits von Juni 2019 bis Ende Mai 2023 Carsharing-Angebote. Dabei handelte es sich um ein Pilotprojekt, welches die IBA Hamburg in Kooperation mit der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI, heute BVM), der Behörde für Umwelt und Energie (BUE, heute BUKEA) und der hySOLUTIONS GmbH ins Leben gerufen hatte. Der Betrieb der vier Elektrofahrzeuge war nicht kostendeckend möglich. Daher wurde das Carsharing-Angebot wieder eingestellt.

Das neue Angebot reagiert auf die identifizierten Schwächen in der Auslegung des Pilotprojekts. So wurde der Standort im Vogelkamp verändert und befindet sich nun zentral im Wohngebiet. Außerdem verfügt der Dorfstromer e. V. über eine abweichende Organisations- und Kostenstruktur. Im Frühjahr 2024 wird der Standort im Fischbeker Heidbrook auf einen hvv-Switch-Punkt verlegt, der auch von SixtShare bedient wird. Das Angebot wird an dieser Stelle somit um einen Freefloating-Anbieter erweitert.

Mehr zum Dorfstromer e. V. unter www.dorfstromer.de<http://www.dorfstromer.de>