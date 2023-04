Weiter geschlossen: Neu Wulmstorfs Hallenband bleibt ein Problemfall

Neu Wulmstorf - Das Hallenbad in der Bahnhofstraße kann nicht wie geplant Anfang April öffnen. Laut Verwaltung sind bei der Sanierung "an vielen verschiedenen Stellen" weitere Probleme aufgetreten,.

Derzeit sei nicht abzusehen, wann eine Freigabe erfolgen kann. Jetzt will man nach einer Lösung suchen, dass in absehbarer Zeit zumindest Schulen und Vereine das Bad nutzen können. DFür die Öffentlichkeit wird das Hallenbad allerdings erst nach der Freibadbadsaison öffnen können.

Dafür will man Freibadsaison vorzuziehen. Statt wie geplant, das Freibad zum Wochenende 3. und 4. Juni in Betrieb gehen zu lassen, wird die Saison bereits am Freitag, 19. Mai, eröffnet. Bürgermeister Tobias Handtke dazu: „Wir alle warten schon sehnsüchtig auf die Fertigstellung des Hallenbads. Mit einer vorgezogenen Freibad-Öffnung möchten wir versuchen, die Verzögerung im Bereich Hallenbad wenigstens ein Stück zu kompensieren, um allen Schwimmbegeisterten dennoch eine Möglichkeit zu bieten. Und natürlich auch, um unseren Kleinsten so schnell wie möglich das Erlernen von Schwimmen als Kernkompetenz wieder zu ermöglichen.“ wg