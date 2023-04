Fit in den Frühling: Viele Besucher genossen Sonne, Sport und Shopping

Harburg – Sonne satt und gute Laune: Pünktlich zum ersten Shoppingsonntag lachte die Sonne vom Himmel und sorgte für gute Laune. Und für viele Menschen in der Harburger City: Nach Schätzungen des Harburg Marketings waren am Sonntag gut 40.000 Menschen in Harburg unterwegs.

Unter dem Motto "Fit in den Frühling" fand am 2. April die erste Veranstaltung mit Ladenöffnung des Jahres zum Thema "Sport und Gesundheit" in der Harburger City statt. Viele Menschen waren in der Lüneburger Straße unterwegs und genossen die Attraktionen für die Kinder. Vor dem Bungee-Jumping war ebenso wie am Kinderkarussell viel Betrieb. Auch die großen Center waren gut besucht. Hier wurde den großen und kleinen Besuchern ebenfall viel Aktion rund um die Themen Sport und Ostern geboten.

Ein Akteur war dieses Mal gar nicht mehr dabei: Bei Karstadt blieben wenige Monate vor der Schließung die Türen an diesem Shopping-Sonntag verschlossen.

Im Phoenix-Center standen unter anderem ein Foto-Shooting mit dem Osterhasen, Ostereier-Einwerfen, Eier-Balancier Lauf, Soft-Bocccia und XXL-Dosenwerfen auf dem Programm. Außerdem war der Verein KAMI e.V. mit einem Infostand zu Gast. KAMI setzt sich für das interkulturelle Miteinander in unserer Gesellschaft ein. berät die Besucher zu niedrigschwelligen und offen zugänglichen Bildungs- und Beratungsangeboten für Familien und Kinder.

Im Marktkauf-Center sorgte der Harburger TB für jede Menge sportlicher Aktion. Der Verein informierte über seine Angebote und präsentierte den Fechtsport. Außerdem konnten die Besucher beim Hula-Hoop-Wettbewerb im Marktkauf Center antreten.

Bei OBI am Großmoordamm nutzten viele den Shopping Sonntag, um Dinge für Garten, Balkon und Terrasse einzukaufen. Der OBI-Biber sorgte für gute Laune und es stand Kettensägen-Kunst auf dem Programm. Die Holz-Skulptur wurde im Anschluss zugunsten von Radio Hamburgs Projekt "Hörer helfen Kindern" versteigert.