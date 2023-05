Wie niedlich: Großes Gänseküken-Gruppenkuscheln an der Außenmühle

Harburg – Wie niedlich ist das denn? Das Gruppenkuscheln des Gänsenachwuchses an der Außenmühle zieht derzeit die Blicke der Spaziergänger an der Außenmühle auf sich. Die kleinen sind zudem ein beliebtes Fotomotiv.

Ein besonders flauschiges Fellknäuel konnte man am Montag bestaunen: Mehr als 20 Küken hatten es sich am Ufer an der Hochzeitswiese auf ganz kuschelige Weise gemütlich gemacht. Mehrere Eltern-Paare der jungen Gänse blieben bei der Kuschelei wachsam und beobachteten das ganze aus Nähe. cb