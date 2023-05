Farbenmix an der Moorstraße: Neuer Anstrich für das Vordach fertig

Harburg – Bunter Farbenmix für die Moorstraße: Das Vordach an der Moorstraße vor dem Hausdurchgang zur Seevepassage hat in den vergangenen Tagen wie berichtet einen neuen Farbanstrich erhalten.

Und das Ergebnis sorgt teilweise für erstaunte Gesichter, denn anstelle des ehemals grauen Vordachs strahlt die Stahlkonstruktion jetzt im flotten vierfarben-Look.

Die Farben Blau, Rot und Grün sind von der Moorstraße gut zu erkennen. In Richtung Seevepassage gibt es noch einen gelben Farbstreifen als Abschluss. Viele werden sich bei dem Anblick an den Kunstunterricht in der Schule, als man die Grundfarben lernen musste, erinnert fühlen. cb