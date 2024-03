Wie schön: Frühlings-Sonne küsst die Krokuswiese am Rathaus wach

Harburg – Wie schön ist das denn: Die Frühlings-Sonne hat die Krokuswiese am Harburger Rathaus wachgeküsst. Auf der Wiese am Rathaus sprießen die Krokusse. Gelb, lila, weiß. Eine Farbenpracht, die zum Verweilen einlädt. Menschen bleiben stehen und zücken ihre Handys, um die Blütenpracht festzuhalten.

Harburgs bekannteste Krokuswiese ist in diesem Jahr recht früh dran. Anfang März beginnt die Blüte eher selten. Meistens steht sie erst Mitte März in voller Blüte. Doch das erste Frühlings-Sonnen-Wochenende mit Temperaturen bis zu 15 Grad sorgte für einen kräftigen Wachstumsschub in der Natur. Das lockte natrülich auch viele Spaziergänger und Ausflügler nach draußen. Die Parks und Grünanlagen erlebten einen ersten Ansturm in diesem Jahr.

So ganz kann sich der Frühling in den nächsten Tagen noch nicht durchsetzen: Es wird noch einmal kälter, so die Meteorologen. Die Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich und es besteht sogar die Gefahr von Frost. Allerdings bleibt es trocken und ab und zu zeigt sich sogar die Sonne am Himmel. cb