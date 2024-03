Seevetal: Das Anrufsammeltaxi wird Ende März eingestellt

Hittfeld – Nach 30 Jahren wird das Anrufsammeltaxi in Seevetal eingestellt. Die Gemeinde Seevetal informiert darüber, dass die KVG die weitere Durchführung des Seevetaler Anrufsammeltaxis (AST) gekündigt hat. Das AST Seevetal verkehrt nur noch bis Ende März dieses Jahres. Es wird derzeit nach einer Nachfolgelösung gesucht.

In einer ersten Beratung hat sich der Seevetaler Mobilitätsausschuss dafür ausgesprochen, das Bürgerbus-System der Samtgemeinde Bardowick, welches auch das Ehrenamt mit einbezieht, näher zu betrachten. In einer geplanten Sondersitzung des Ausschusses im April soll das Bardowicker Modell ausführlich vorgestellt werden.

Das AST Seevetal verkehrt seit 1994. Ziel war es, in erster Linie Querverbindungen in der Gemeinde zu bedienen, die nicht wirtschaftlich mit regelmäßig fahrenden Bussen bedient werden können. Der Fahrpreis ist dabei höher als eine Busfahrkarte und günstiger als eine Taxifahrt. Zuletzt verkehrte das AST täglich in der Zeit von 6 bis 18 Uhr. cb