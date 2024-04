Wie schön ist das denn: Vor den Toren Harburgs blühen die Tulpenfelder

Ehestorf – Wie schön ist das denn: Obwohl der Frühling noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat, sorgten die warmen Temperaturen in den letzten Tagen dafür, dass die Natur erwacht. Überall grünt und blüht es jetzt.

Und so unglaublich bunt kann der Frühling sein: Das Tulpenfeld in Ehestorf steht bereits in voller Blüte und bietet - etwas früher als in den Jahren zuvor - ein prächtiges Farbenspektakel. Tausende bunter Tulpen blühen jetzt wieder auf dem Selbstpflück-Feld am Ehestorfer Weg Ecke Appelbütteler Straße. Auch die Kasse steht wieder bereit, um das Geld für die geschnittenen Blumen einzuwerfen.

Und auch die Wetteraussichten für das Wochenende machen Lust auf Frühling und einen Ausflug in die Natur: Besonders schön wird es in Harburg Stadt und Land am Sonnabend: Es ist teilweise sonnig und die Temperaturen sollen bis auf 20 Grad klettern. Sonntag erwarten die Meteorologen teils sonniges Wetter bei bis zu 15 Grad. Am Anfang der neuen Woche wird es wieder häufiger regnen und es wird kälter. cb