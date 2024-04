Falkenbergsweg: Gedenkstele für das ehemalige Außenlager des KZ-Neuengamme

Neugraben - An das Außenlager des KZ-Neuengamme am Falkenbergsweg in Neugraben erinnert nicht viel: Lediglich ein Granitfindling mit Gedenktafel auf dem Gelände des ehemaligen Außenlagers und eine Informationstafel am Falkenbergsweg (Foto), erinnern an das im September 1944 errichtete Lager.

Das soll sich nun ändern: Am Sonntag, 14. April, wird unmittelbar neben der Haltestelle Neugrabener Heideweg am Falkenbergsweg eine Gedenkstele der Öffentlichkeit übergeben, die an die italienischen Militärinternierten erinnert, die hier 1944/45 gefangen gehalten wurden und Zwangsarbeit leisten mussten. Aus diesem Anlass findet um 14.30 Uhr eine Führung statt.

Die Stele entstand in einer Zusammenarbeit des Gymnasium Süderelbe (Profil Kultur und Sprache, dem Kulturhaus Süderelbe und der Projektgruppe Italienische Militärinternierte, finanziert durch das Bezirksamt Harburg: Lokale Partnerschaften für Demokratie Süderelbe.

Das Lager, in dem sie gefangen gehalten wurden, diente nach ihrer Verlegung ab September 1944 als Außenlager des KZ-Neuengamme, in dem die SS etwa 500 Frauen unterbrachte, die zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden.

Heute sind auf dem ehemaligen Lagergelände noch die Fundamente der Baracken zu sehen, in denen die Häftlinge untergebracht waren. In der etwa 90-minütigen Führung wird die Bebauung des Geländes in den 1940er Jahren erläutert und das Schicksal der Gefangenen beschrieben. Gunter Buck von der Geschichtswerkstatt Süderelbe, der die Geschichte des Außenlagers Neugraben des KZ-Neuengamme in den 1980er und 1990er Jahren gemeinsam mit Heiner und Karin Schultz erforscht hat, wird die Führung leiten und dabei auch auf die Erforschung dieses Kapitels in der Geschichte Neugrabens und die künftige Nutzung des Geländes eingehen.

Führung: 14. April 2023 um 14.30 Uhr, Treffpunkt: Bushaltestelle Neugrabener Heideweg (Falkenbergsweg). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist kostenlos.