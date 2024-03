Blütenzauber: Zu Ostern wird der Kulturkiosk zum Blumenkiosk

Harburg – Zu Ostern wird der Kulturkiosk in der Blohmstraße zum Blumenkiosk: Zeitgleich mit den ersten Frühlingsblumen erblüht auch wieder der Kulturkiosk im Binnenhafen und zeigt sich am Sonnabend, 30. März und Sonntag, 31. März, in schönster Farbenpracht. Der Grund: Am Kulturkiosk wird ein zweitägiger Blumenmarkt veranstaltet.

Jeweils von 12 bis 16 Uhr können die ersten Frühlingsblüher für Balkon, Garten, Ostertisch oder zum Verschenken gekauft werden. Alle Pflanzen und Getränke werden gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös des Blumenmarkts kommt dem Kulturkiosk zugute. cb