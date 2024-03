Trotz Aprilwetter: Viele Besucher feierten Harburgs zweiten Shopping-Sonntag

Harburg – Aprilwetter beim zweiten Shopping-Sonntag des Jahres: Unter dem Motto „Harburg ist bunt“ fand am Sonntag die zweite Veranstaltung mit Sonntagsöffnung des Jahres statt. Unter Berücksichtigung des vom Senat vorgegebenen Themas „Inklusion und Integration“ feierte der Harburg Marketing e.V. gemeinsam mit über 30 Partnern und zahlreichen Programmpunkten die Vielfalt des Bezirks. Es trotzten tausende Besucher dem Hamburger Schietwetter und kamen zum Staunen, Schnacken und Shoppen in die Harburger City.

Beste Stimmung auf dem Harburger Rathausplatz: Zentraler Ort der cityweiten Veranstaltung war die große Bühne auf dem Harburger Rathausplatz. Im Interview berichtete zunächst Uwe Schneider, Activity-Beauftragter des Lions Clubs Hamburg-Harburg Hafen, von den Aktivitäten des Clubs.

Dann wurde es musikalisch: Alex Bernhard sagte mit südamerikanischen Klängen den Regenwolken den Kampf an, „Skampi“ brachten mit „SchlagerSka“ Groß und Klein tanzend auf die Bühne und im Anschluss vertrieb die 12-köpfige Tanzgruppe „Munay“ in ihren bunten Kostümen die grauen Wolken und tanzte mit dem Publikum zu bolivianischer Folklore über den Harburger Rathausplatz.

Den krönenden Abschluss machten, vor über 500 begeisterten Fans, die beiden Harburger Rapper Lasko und Basic47, mit einer extra für diesen Tag entwickelten Show. Moderiert wurde das fünfstündige Programm von Demi Akpinar, Geschäftsführerin des KAMI e.V.

Rund um die Bühne gab es auf dem Platz zahlreiche Aktionsstände. Besucher hatten die Möglichkeit, sich mit Vertreter des Margaretenhorts, des Harburger Turnerbunds und des Freiwilligennetzwerks auszutauschen.

Für die kleinen Gäste gab es Bungee-Jumping sowie die Möglichkeit sich bunte Glitzertattoos zaubern zu lassen. Am Grill- und Getränkestand des Lions-Clubs Hamburg-Harburg Hafen wurden 250 Würstchen für den guten Zweck verkauft. Das Coffee Bike des Vereins „Der Hafen e.V.“ verwöhnte die Gäste passend dazu mit frisch gebrühtem Kaffee.

In der Lüneburger Straße konnten sich die Besucher mit Mutzenmandeln, Crêpes und Süßwaren stärken. Auf dem Seeveplatz informierte Mimi Hamburg in verschiedenen Sprachen über gesundheitliche Themen, während in der Harburg Info in der Hölertwiete und dem Pop Up Store im Phoenix-Center ganze 400 kostenfreie Eis vom Harburg Marketing e.V. spendiert wurden.

Zwei Osterhasen-Walking-Acts hoppelten durch City und Centren, zauberten Kindern ein Lächeln ins Gesicht und verteilten leckere Schokolade sowie 300 frische Tulpen vom Harburger Wochenmarkt.

„Trotz des durchwachsenen Wetters haben wir Momente der Freude und Zusammengehörigkeit bei den Besuchern erlebt, es wurden fleißig Ostergeschenke geshoppt, getanzt und gesungen. Danke an alle, die mit uns Harburgs Vielfalt gefeiert haben“, sagte Antonia Marmon, Geschäftsführung des Harburg Marketing e.V.