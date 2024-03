Zweiräder - und alles, was dazu gehört: Klönschnack der Geschichtswerkstatt

Harburg – Zweiräder - und alles, was dazu gehört: Am Freitag, 22. März, geht es in der Klönschnack-Reihe der Geschichtswerkstatt Harburg um Zweiräder, Roller, Fahrräder, Mopeds und Motorräder wurden in der Vergangenheit nicht unbedingt per Internet oder beim Großhandel neben Mehl und Eiern gekauft.

Es gab da, einige werden sich noch erinnern, richtige Händler in Harburg. Ob Brinkmann, Staufenbiel, Eickhoff oder Klemme. Es gab auch Händler für motorisierte Zweiräder bis zur Honda-Niederlassung am Reeseberg.

Jürgen Apel und Karl Böger erinnern sich an diese Zeiten, und hoffen auf ihre Erinnerungen und Fotos. Das Treffen ist in der Geschichtswerkstatt Harburg im Kanalplatz 16. Die Teilnahme kostenlos, um eine Spende (auch in Form von Bildern) wird gebeten. cb