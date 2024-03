"Rund um den Michel": Harburgs „Gospel Train“ ist am Sonntag im TV

Harburg - Der Harburger Chor Gospel Train ist am kommenden Sonntag, 17. März, ab 18 Uhr im Fernsehen zu sehen - in der N3-Sendung "Rund um den Michel".

Das NDR-TV-Team besuchte vor wenigen Tagen in Harburg die Proben und informierte sich, wie sich Gospel Train auf Konzerte und Auftritte vorbereitet - auch im Hinblick auf das Konzert am Freitag, 31. Mai, in der Hamburger Laeiszhalle an mit dem Thema „Glücksmomente“.

Bereits in den vergangenen Jahren brachte das Hamburg Journal immer mal wieder Berichte über den weit über Harburg und Hamburg hinaus bekannten Chor Gospel Train.

Nun besuchte erstmals ein Fernsehteam die Mittwochsproben. Die Fernsehleute wollten mal den Geist und die Philosophie des Chors ergründen - nach dem Motto "Wie kommt es, dass der Chor und die Solisten so lebensfroh, stimmgewaltig und lebendig auf der Bühne rüberkommen". Lockerheit und Authentizität, coole Songs mit Arrangements von Chorleiter Peter Schuldt geben dem Chor nun schon seit vielen Jahren ein unverwechselbares Gesicht.

Pro Jahr gibt Gospel Train rund 30 mehrstündige Konzerte und füllt dabei auch große Veranstaltungsorte wie die Laeiszhalle. Fast alles sind Benefizkonzerte und somit machen diese Bemühungen noch mehr Sinn.

Solistische Elemente spielen auch immer wieder bei den Hauptproben eine Rolle, weil es zum Chorkonzept gehört. Außer reinen Chorstücken gibt es ein Wechselspiel zwischen Solisten und Chor. Das macht die Magie des Chors aus und macht ihn nahezu unvergleichbar.

Gospel Train, der Chor der Goethe Schule Harburg (GSH), ist im Jahr 1999 gegründet worden - nur kurze Zeit, nachdem Whoopi Goldberg mit "Sister Act" die Kinoleinwände erobert hatte, hat der Gospel Train über die Jahre nicht nur musikalische Maßstäbe gesetzt, sondern auch ein starkes soziales Engagement und ein lebendiges Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Diese und viele weitere musikalische Themen sind bei "Rund um den Michel" am Sonntag, 17. März, ab 18 Uhr zu sehen. Der Beitrag wird später auch in der Mediathek zu sehen sein.

Für das Konzert in der Laeiszhalle am Freitag, 31. Mai, hat der Kartenvorverkauf schon begonnen. Ein weiteres Konzert von Gospel Train findet am Sonnabend, 20. April, in der Buchholzer Empore statt. cb