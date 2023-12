Zwischen Weihnachtsmarkt und Varieté: Winterball will neue Maßstäbe setzen

Heimfeld – Nur noch wenige Stunden, dann wird im Heimfelder Privathotel Lindtner die Harburger Ballsaison eröffnet: Am Sonnabend, 16. Dezember, wird der weihnachtliche Winterball der Harburger Schützengilde gefeiert. Beginn ist um 19 Uhr.

Seit einigen Tagen laufen die Vorbereitungen der Gildemitglieder, um das Hotel in ein „Winter-Wonderland“ zu verwandeln. Mehr als 100 geschmückte Weihnachtsbäume, Spielstationen, an denen es tolle Preise zu gewinnen gibt und die kleinen und feinen Snack- und Getränkestände machen aus dem Hotel-Foyer einen Indoor-Weihnachtsmarkt, der zum Verweilen und Feiern einlädt. Im festlich geschmückten Ballsaal darf zu den Klängen der "Valendras Showband" getanzt werden und in der Disco wird bis in die Morgenstunden gefeiert werden.

Als Überraschungsgast wird die bekannte Entertainerin Valery Pearl den Abend begleiten und immer wieder für gute Stimmung sorgen. Traditionell wird es diverse Spiel- und Wettkampfangebote geben (Lasergewehr und -Pistole, Minigolf und vieles mehr) bei denen es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Der Hauptgewinn, eine Woche im Robinson Club Cala Serena auf Mallorca für 2 Personen und ein 200 Euro TUI Gutschein, wurde in Kooperation mit CM-Reisen, dem Reisebüro der Gilde gestiftet.

Von der Mercedes Benz Niederlassung Hamburg wurden Wochenenden in Hotel und vollektrischen SUV’s spendiert und mit den Präsentkörben des Handelshofs bleiben kulinarisch keine Wünsche offen.

„Es gibt vieles zu gewinnen und noch viel mehr zu erleben, die Gilde, der König Ulf Schröder und das Privathotel Lindtner freuen sich über jeden, der sich kurz vor Weihnachten noch einmal Schale werfen will um einen festlichen Abend in herrlichem Ambiente genießen will“, sagt Gilde-Pressesprecher Nico Ehlers.

Wer jetzt noch dabei sein möchte, kann sich freuen: Für Kurzentschlossene sind noch Flanierkarten ohne Sitzplatzanspruch erhältlich. Festsaalkarten mit Sitzplatzanspruch sind ausverkauft.

Die Flainerkarten kosten 33 Euro, Schüler & Studenten zahlen 22 Euro. Die Tickets zum Winterball sind per Vorbestellung unter winterball@hsg1528.de oder an der Abendkasse verfügbar. cb