Beim Meistergrillen des Handwerks ging es auch für den Nachwuchs um die Wurst

Neuland - Einmal im Jahr trommelt die Handwerkskammer die Meister aus dem Hamburger Süden zum gemeinsamen Grillen zusammen. Das ist immer eine gute Gelegenheit mit Kollegen, aber auch geladenen Gästen aus Politiken Institutionen oder Medien ins Gespräch zu kommen.

In diesem Jahr hatte man den Nachwuchs der Handwerks einen Platz in der ersten reihe gegeben. Der war geladen, um auch bei diesem Treffen dabei zu sein. So kamen 17 junge oder zukünftige Meister dazu, die die Gelegenheit nutzen konnten ihr Netzwerk zu erweitern.

Insgesamt kamen rund 70 Gäste zu dem Grillen, das jedes Jahr in einem anderen Betrieb, diesmal bei Lengemann und Eggers am Neuländer Kamp, stattfindet. Unter den Gästen waren unter anderem die Bürgerschaftsabgeordnete Britta Herrmann (Grüne), CDU-Kreischef Uwe Schneider und der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-Dieter Fischer, Harburgs FDP-Fraktionsvorsitzende Viktoria Ehlers oder Antonia Marmon von Harburg Marketing. zv