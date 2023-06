Wirtschaftsverein: Natürliche Intelligenz interessierte sich für künstliche Intelligenz

Heimfeld - Künstliche Intelligenz ist aktuell das Thema in der Wirtschaft. So war auch die Monatsveranstaltung des Wirtschaftsvereins im Privathotel Lindtner gut besucht, als am Montag dort Martin Zielinski von der Stiftung Blockchain Research Lab rund 100 Zuhörern als Repräsentanten der natürlichen Intelligenz im großen Saal das Thema ChatCBT, eine Software die auf Fragen antwortet oder Texte erstellen kann, näher brachte.

Dabei ging Zielinski auf die Einsatzmöglichkeiten, aber auch auf Risiken und Grenzen der Anwendung ein.

Zuvor hatte der Wirtschaftsverein, in dem rund 270 Unternehmen aus dem Süden Hamburgs zusammengeschlossen sind, seine Mitgliederversammlung durchgeführt. Wichtigste Nachricht: Udo Stein, seit 24 Jahren Mitglied im fünfköpfigen Vorstand, scheidet au seiner Funktion aus. Wer Nachfolger wird, steht noch nicht fest. zv