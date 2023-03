Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude zieht innerhalb von Maschen um

Maschen - Die Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Maschen zieht um. Ab Montag, 3. April, finden Kunden dieZweigstelle in der Eichenallee 2. Der bisherige Standort in der Schulstraße öffnet zum letzten Mal am Donnerstag, 30. März.

Bleiben werden die vertrauten Ansprechpartner. Auch am neuen Standort werden Marcel Corsi und seine bewährtes Kolleginnen Petra Bockelmann, Martina Schubert, Christina Steinkamp und Julia Rethmeier, aktuell in Elternzeit, die Kunden betreuen.

Neu wird das Ambiente im 180 Quadratmeter großen neuer Beratungscenter sein. „Unser Raumkonzept hat sich bereits in Buchholz, Meckelfeld und Harburg bewährt. Unsere Kunden schätzen es, in entspannter Wohlfühlatmosphäre zu Anlage- und Vorsorgethemen, Immobilien- und Baufinanzierungen oder Kreditanträgen beraten zu werden“, so Sandra Becker, Regionaldirektorin Privatkunden der Sparkasse.

Wie das in Maschen genau aussieht, sagt Sandra Becker auch: „Wenn unsere Kunden ins Beratungscenter kommen, werden sie direkt am großzügigen Infotresen in Empfang genommen. Schnelle Serviceanliegen werden dort sofort erledigt, persönliche Finanzberatungen finden in unseren neuen Beratungsräumen statt."

Im SB-Bereich finden Kunden zukünftig, wie an anderen Standorten auch, einen Geldautomaten, einen Automaten für Ein- und Auszahlungen und zwei Multifunktions-Terminals, beispielsweise für Überweisungen oder Kontoauszüge.

Im Sommer kommt noch direkt neben dem SB-Bereich ein weiterer Raum dazu. Dort wird der Video-Service „Amelie“ zum Einsatz kommen. Bei „Amelie“ handelt es sich um ein digitales Angebot an die Kunden. „In diesem extra dafür vorgesehen Raum können Kunden per Video mit erfahrenen Sparkassen-Beratern alle Angelegenheiten rund ums Konto schnell und unkompliziert klären – und das auch außerhalb unserer Servicezeiten“, so Marcel Corsi. „Amelie“ ist bereits bei diversen Sparkassen im Einsatz, bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude feiert „Amelie“ in Maschen Premiere.

Kunden und interessierte Bürger sind am Eröffnungstag ab 9 Uhr auf ein Glas Sekt oder ein alkoholfreies Getränk eingeladen und können sich von dem neuen, modernen Filialkonzept überzeugen. Eine kleine Stärkung gibt´s am Crèpes-Stand. Die Kleinsten können sich zwischen 10 Uhr und 15 Uhr auf Clownin „Lotti Karotti“ freuen. dl