Frederik Schröder wird zweiter Mann im Vorstand der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Harburg - Das ist eine Überraschung. Mit Frederik Schröder wird neben Vorstandssprecher Andreas Sommer ein Mann neues Mitglied im zweiköpfigen Vorstand der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Dabei hätten viele Insider darauf gewettet, dass nach Sonja Hausmann, die Harburg nach fünfjähriger Tätigkeit in Richtung Sparkasse KölnBonn verlässt, erneut eine Frau den Posten bekommt.

Jetzt hat sich aber der 39-Jährige Schröder, der in einem Auswahlverfahren, an dem um die 30 Bewerber teilgenommen hatte, durchgesetzt. Am 15. Juni hatte sich der Verwaltungsrat einstimmig für ihn ausgesprochen. Zwar muss die Sparkassenzweckverbandsversammlung des Landkreises Harburg und der Stadt Buxtehude dieser Wahl noch zustimmen. Das gilt aber als sicher.

Frederik Schröder hat langjährige Erfahrungen als Bereichsleiter Firmenkunden im Kreditgeschäft in der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Er verfügt, so heißt es von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, über hohe fachliche Expertise, nutzt unternehmerische Gestaltungsmöglichkeiten und schätze den persönlichen Kontakt mit privaten und gewerblichen Kunden.

„Er ist eine erfahrene, sympathische Führungskraft. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er, nicht zuletzt mit seinen Erfahrungen als Vorstandsvertreter, sehr gut für die Stelle des Vorstandsmitgliedes geeignet ist”, so der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Landrat Rainer Rempe.

Frederik Schröder ist gebürtiger Bremer. 2004 begann er seine Berufsausbildung bei der Volksbank eG, Osterholz-Scharmbeck. Im Anschluss an seine Ausbildung war Schröder erfolgreich im Vertrieb mehrerer Kreditinstitute tätig. Der Diplom-Kaufmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seinen Vorstandsposten in Harburg tritt er Anfang kommenden Jahres an. zv