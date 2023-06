Nur noch einige Reste im Angebot: Karstadt steht unmittelbar vor der Schließung

Harburg - Leere Regale, nur noch ganz wenige Waren. Die Zeit des Kaufhauses Karstadt am Schloßmühlendamm läuft sichtbar ab. Zwar stand am Mittwoch am Eingang ein Schild mit dem Hinweis "Noch drei Tage". Doch die Verkäuferinnen wissen nicht, wann das Kaufhaus endgültig schließt.

"Es macht ja keinen Sinn, wenn keine Ware mehr da ist", so ein Mitarbeiterin. Schon am Mittwoch war die Verkaufsfläche auf einen Teil des Erdgeschosses und des Untergeschosses beschränkt.

Angeboten werden dort nicht nur die spärlichen Reste des Angebotes, die trotz Rabatten von bis zu 80 Prozent nur schwer Käufer finden dürften. Auch die Kaufhausausstattung wird "verscherbelt". So finden sich neben Regalen und Kleiderständer auch noch ein Haufen Schaufensterpuppen, die neue Besitzer suchen. zv