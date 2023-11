Handwerkspreis 2023: Katharina Curtius aus Harburg ist „Handwerkerin des Jahres"

Harburg – Großer Erfolg für einen Handwerksbetrieb aus Harburg beim Hamburger Handwerkspreises 2023, der Donnerstag-Abend in der Hamburger Handwerkskammer im Beisein von Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard verliehen wurden.

In der Kategorie „Handwerkerin des Jahres" setzte sich die Zahntechnikmeisterin Katharina Curtius aus Harburg durch. Der Preis "Handwerksbetrieb des Jahres" ging an die Tischlerei Handwerkerkollektiv Stadtlander GmbH.

Die von der Hamburger Sparkasse und der Handwerkskammer Hamburg vergebenen Preise zeichnen im 10. Jahr herausragende Leistungen im Handwerk aus. Sie werden von zufriedenen Kunden vorgeschlagen und entschieden. Eine Jury prüft begleitend die handwerkliche und betriebliche Qualität.

Der Titel "Handwerkerin des Jahres" geht an die Zahntechnikmeisterin Katharina Curtius. Die in Polen geborene alleinerziehende Mutter von zwei Kindern hat nach drei Jahrzehnten als angestellte Zahntechnikerin den Sprung zum Meisterbrief und ins Unternehmertum gewagt.

Im Jahre 2021 hat die 54-jährige Hamburgerin das Dentallabor Selig GmbH in der Maretstraße übernommen und beschäftigt heute vier Angestellte und einen Auszubildenden. Das moderne Dentallabor in Harburg ist spezialisiert auf Implantat-Prothetik. Trotz innovativster Technik, die zum Einsatz kommt, lässt es sich Curtius nicht nehmen, die Patienten in den Zahnarztpraxen auch persönlich zu treffen.

Denn der persönliche Eindruck hilft in der individuellen Anfertigung der Implantate. Digitalisierung und Automation können zwar helfen - in einer Fertigungsstätte für individuelle Zahntechnik käme es aber immer noch in erster Linie auf die Arbeit mit den Händen an. cb