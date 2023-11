Investmenttag der Sparkasse: 450 Besucher bei Experten-Vortrag in der Empore

Buchholz - Die gute Nachricht für die Kunden der Sparkasse Harburg-Buxtehude hatte Philipp Vorndran vom Vermögensverwalter Flossbach von Storch auch im Gepäck: die Zinsen sind zurück, festverzinsliche Anleihen haben an der Seite von Aktien ihre Berechtigung im Anlage-Portfolio zurückerlangt und ermöglichen durchaus Renditen, mit denen sich der Inflation gegensteuern lässt.

Zuvor zeichnete er angesichts von Inflation, Fachkräftemangel und dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit kein rosiges Bild von der Zukunft Deutschlands. Daher auch der eindringliche Appell Philipp Vorndrans an die Politik: „Mir fehlt eine klare Agenda, wie wir den Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten. Wenn wir jetzt nicht handeln, landet Deutschland auf dem Abstellgleis.“

Bereits zum 16. Mal veranstaltete die Sparkasse Harburg-Buxtehude den Sparkassen-Investmenttag. Nach drei Jahren, in denen die Veranstaltung digital stattfand, stieß die Rückkehr in der Empore Buchholz am Montagabend auf große Resonanz. 450 Kunden der Sparkasse Harburg-Buxtehude verfolgten mit großem Interesse den Vortrag des Kapitalmarktstrategen der Flossbach von Storch AG, einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa.

Zunächst aber begrüßte Cord Köster, Direktor Regionaler Vertrieb der Sparkasse Harburg-Buxtehude, die Gäste herzlich. Er dankte ihnen für ihre Treue zur Sparkasse und betonte, dass man trotz fortschreitender Digitalisierung und ständigen Veränderungen weiter auf qualitative, persönliche Beratung und das Engagement vor Ort setze. „Die Digitalisierung ist wie ein Zug, der mit hoher Geschwindigkeit durch die ganze Welt rast und auf den wir besser früher als später aufspringen. Gleichzeitig sind Werte wie Nähe, Vertrauen, Nachhaltigkeit und Regionalität weiterhin wichtig. Als Sparkasse glauben wir, beides bieten zu können – und das macht uns für unsere Kunden wertvoll.“

Anschließend gehörte die Bühne Philipp Vorndran. Unter dem Titel „Zeit zu handeln! Deutschland auf dem Abstellgleis?“ manövrierte der Kapitalmarktexperte die Gäste gekonnt durch aktuelle Themen wie Inflation, Fachkräftemangel und Künstliche Intelligenz, die Lage am Immobilienmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich – stets mit dem Blick darauf, was diese Entwicklungen für die Geldanlage der Menschen bedeutet. cb