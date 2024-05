Penny in Wilstorf: Unklarheit auch über zwei Monate nach Schließung

Wilstorf - Anfang März hatte der Penny-Markt zwischen dem Außenmühlenweg und der Hohen Straße zu gemacht. Viele Anwohner und Kunden fragten sich: wann oder wird überhaupt wieder geöffnet. Denn ein Schild am Eingang verweist lediglich darauf das "bald" der Markt wieder auf sein soll.

Was die Situation "unübersichtlich" macht. auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal mit den Gebäuderesten einer Maschinenfabrik und Kesselschmiede, soll gebaut werden. 220 Wohnungen sollen dort entstehen. Doch das Projekt, für das ursprünglich ein Baubeginn in 2021 angekündigt war, liegt offenbar auf Eis.

Im Penny-Markt selbst tut sich augenscheinlich wenig. Zwar brannte am Freitag dort Licht. Innen sind, das verrät ein Blick durch die Scheiben, noch die Regale, ein paar Deckenplatten fehlen. Anwohner berichten, dass man ihnen bei Penny die Auskunft gegeben habe, dass der Markt "dauerhaft" geschlossen sei.

Dem sei nicht so, heiß es von Penny. "In unserem Penny Markt im Außenmühlenweg finden derzeit Umbaumaßnahmen statt. Wir werden den Markt im Sommer wieder eröffnen, können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keinen genauen Eröffnungstermin benennen", so die offizielle Auskunft. Damit ist, was ungewöhnlich wirkt, auch gut zwei Monate nach der Schließung offenbar kein fester Zeitplan vorhanden.

Die Konkurrenz hat die Situation genutzt. Vor dem Markt auf einem Parkplatz steht ein Anhänger, der als Werbefläche auf einen Markt eines anderen namhaften Lebensmittelhandels verweist. Immerhin: der Markt gehört zu selben Konzern. zv