Stadtteilrundgang durch ein von Geschäftsaufgaben geplagtes Gebiet

Eißendorf - Es ist ein seit Jahren andauernder Niedergang, der vergangenes Jahr mit der Schließung der Bäckerei Janeke und Schlachter Blank so etwas wie einen traurigen Höhepunkt erreichte. Die Geschäfte an der Eißendorfer Straße werden immer weniger, besonders der obere Teil ist betroffen. Zuletzt hatte der Bioladen ein stück weiter in Richtung Innenstadt geschlossen. Auch der Kiosk neben Janeke ist nicht mehr offen. Die Hamburger Volksbank und die Sparkasse Harburg-Buxtehude hatten schon vor einiger Zeit die segel gestrichen. Der Inneneinrichter ist verschwunden.

Jetzt ist Wahlkampf ist die Politik alarmiert. „Damit unser schönes Eißendorf lebenswert bleibt, müssen wir neben Wohnraum auch Infrastruktur und Begegnungsstätten im Blick haben“, meint Sven Hey, Spitzenkandidat der SPD in Eißendorf. Er will mit anderen genossen, darunter der Franktionsvorsitzende der SPD, Frank Richter, "Konkrete Projekte" im Rahmen eines Stadtteilrundgangs besichtigen. Der startet am 8. Mai um 18:00 Uhr an der Haltestelle „Bünte". Jeder kann kommen. Dabei habe man die Gelegenheit "sich über Eißendorf und Harburg auszutauschen sowie Ideen und Kritik loszuwerden". zv