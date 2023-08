Handelshof Hamburg-Harburg sucht in Vollzeit: Kraftfahrer LKW (bis 18 t) (m/w/d) & Verkäufer Food / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

Unser Liefergroßhandel im Handelshof Hamburg-Harburg sucht Sie als Kraftfahrer LKW (bis 18 t) (m/w/d) in Vollzeit

& einen Verkäufer Food / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) in Vollzeit

WER WIR SIND

Die Handelshof-Gruppe Köln steht als traditionsreiches Großhandelsunternehmen für Kundennähe, eine Sortimentsvielfalt mit 80.000 Food- und Nonfoodartikeln sowie eine hervorragende Produkt- und Servicequalität. Zu unseren Kunden zählen Gastronomen, Hoteliers, Gewerbetreibende und Freiberufler. Der Handelshof Hamburg-Harburg ist einer von 18 Cash-&-Carry-Betrieben der Handelshof-Gruppe. In Deutschland beschäftigen wir aktuell 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2019 gehören wir der Großverbraucherorganisation EDEKA Foodservice an.



WEN WIR ALS KRAFTFAHRER LKW SUCHEN

Sie besitzen einen gültigen Führerschein der Klasse C/CE und können den eingetragenen Code 95 (Berufskraftfahrer-qualifizierungsgesetz) vorweisen.

Sie sind sicher in der Handhabung des digitalen Tachografen und haben keine Berührungsängste im Umgang mit mo-dernen Arbeits- und Kommunikationsmitteln, wie PC, MDE-Gerät und ähnlichem.

Als Fahrer vertreten Sie das Unternehmen Handelshof. Kundenfreundlichkeit und Servicebereitschaft werden bei uns großgeschrieben und sind daher Grundvoraussetzung.

Die Be- und Entladung erfordert von Ihnen eine gute körperliche Belastbarkeit.



WELCHE AUFGABEN SIE ÜBERNEHMEN

Sie sind täglich mit dem LKW „on tour“ und beliefern unsere Kunden der Gastronomie und Hotellerie.

Wünsche, Anregungen oder Reklamationen unserer Kunden nehmen Sie gerne entgegen und leiten sie zuverlässig an die entsprechenden Stellen im Handelshof weiter.

Sie achten auf Sauberkeit und Hygiene und prüfen den ordnungsgemäßen Zustand von Transportmitteln, Arbeitsgerä-ten/-maschinen und den verkehrssicheren Zustand Ihres LKW.

Gesetzliche Vorgaben, wie Lenk- und Ruhezeiten, aber auch Hygienebestimmungen, halten Sie verlässlich ein.



WAS SIE VON UNS ERWARTEN DÜRFEN

Die vollständige Übernahme der Kosten für die Fahrerqualifikation gemäß BKrFQG.

Umfangreiche Sozialleistungen, eine attraktive Vergütung und einen gesicherten Arbeitsplatz.

Die Arbeit in einem erfolgreichen und zukunftsorientierten Unternehmen.

Ihre Bewerbung mit einem Klick hier

WEN WIR als VERKÄUFER FOODSUCHEN

Sie können eine abgeschlossene Ausbildung im Handel vorweisen und verfügen über praktische Erfahrungen auf der Verkaufsfläche.

Sie passen zu uns, wenn Sie die für den Handel typische „Anpackmentalität“ besitzen.

Sie sind ein Mensch, auf den man sich verlassen kann und der eigenverantwortlich arbeitet.

Idealerweise verfügen Sie über einen Gabelstaplerschein.



WELCHE AUFGABEN SIE ÜBERNEHMEN

Zuverlässig sorgen Sie für die Warenpräsenz und -verräumung, eine optisch ansprechende Präsentation unserer Ware sowie die korrekte Preisauszeichnung.

Sie führen MHD-Kontrollen durch und achten auf Ordnung und Sauberkeit in der Abteilung.

Und wenn der Kunde Fragen hat? Dann stehen Sie ihm gerne mit Rat und Tat zur Seite.



WAS SIE VON UNS ERWARTEN DÜRFEN

Wir pflegen ein faires und kollegiales Miteinander, auch über Abteilungsgrenzen hinweg.

Sie erhalten eine attraktive Vergütung und profitieren von unseren umfangreichen Sozialleistungen (Mitarbeiterrabatte, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung, 30 Tage Jahresurlaub u.a.) sowie Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten zum Ausbau Ihrer Fach- und Beratungskompetenzen.

Unsere Sortimentsvielfalt wird Sie begeistern!

Ihre Bewerbung mit einem Klick hier