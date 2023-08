ROWA Lack GmbH in Seevetal sucht Mitarbeiter (m/w/d) Produktion

Mehr als die Summe der einzelnen Teile.



Die ROWA GROUP mit über 60 Jahren Erfahrung und ihren spezialisierten Tochterunternehmen ist weltweit tätig als Partner der kunststoffverarbeitenden und chemischen Industrie und bietet Ihnen durch ihre Vielfältigkeit ein breites Spektrum an Know-How. Wir suchen für die ROWA Lack GmbH am Standort in Seevetal:

Mitarbeiter (m/w/d) Produktion

Ihre Aufgaben

- Maschinenführertätigkeiten in der Produktion

- Einsatz der Rohstoffe unter Einhaltung der Gefahrstoffbestimmungen

- Vorrüsten der Maschine

- Herstellung des Produktes nach vorgegebener Rezeptur

- Sicherung des Durchlaufes und der Qualität durch Probeentnahmen

- Abfüllen der Produkte

- Vorbereitung der Verpackungen, Etikettierungen unter Beachtung des Gefahrgutrechtes

- Reinigung der Maschinen

- Entsorgung von Reststoffen



Ihr Profil

- abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Beruf

- Technisches Verständnis

- gute Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache

- EDV-Kenntnisse

- Staplerschein

- Bereitschaft zur Schichtarbeit (aktuell 2-Schicht-System)

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Spielraum für selbständiges Arbeiten, persönliche Initiative und berufliche Weiterentwicklung in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen. Ihren engagierten Beitrag honorieren wir mit einem angenehmen Betriebsklima, netten Kolleginnen und Kollegen und einem leistungsgerechten Gehalt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermin senden Sie bitte, vorzugsweise per E-Mail, an die Personalabteilung der ROWA GROUP Holding GmbH, Herrn Matthias Möller (moeller@rowa-group.com).