Endlich tut sich was hinterm Bauzaun: Grundsteinlegung an der Elfenwiese

Marmstorf – Sehr lange passierte hinter dem Bauzaun an der Elfenwiese in Marmstorf gar nichts. Nachdem im Februar 2021 die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Marmstorf 29“ begonnen hatten, wartete man lange auf weitere Bautätigkeit.

Jetzt passierte auf dem Areal endlich etwas: Die Baugemeinschaft Wohnen hoch drei legte im ersten von vier Baufeldern hinter der Wache der Freiwilligen Feuerwehr den Grundstein für ihr sozial gefördertes Wohnkonzept in Marmstorf.

Sieben Jahre nach der Gruppengründung und fünf Jahre nach der Anhandgabe des städtischen Grundstücks ist es endlich so weit: Die Mehrgenerationen-Gemeinschaft aus 31 Erwachsenen und 20 Kindern legt zusammen mit ihren Baubetreuern von der HHBB-Baubetreuung und dem Bauunternehmen Gebr. Schütt KG den Grundstein für 24 sozial geförderte Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern. Der Einzug ist für Ende 2024 geplant.

„Wir haben so viel Zeit, Arbeit und Geld in dieses Vorhaben gesteckt und so viele Widrigkeiten, Unsicherheiten und Zeitverzögerungen überstanden. Heute sind wir einfach überglücklich und erleichtert, dass der Bau unserer beiden Häuser endlich losgeht und wir uns auf das Zusammenleben auf diesem schönen Grundstück in Marmstorf freuen können“, sagen Wiebke Hansen und Ulrich Schneider vom Wohnprojekt Wohnen hoch drei. cb