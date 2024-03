Grundstein für die neue Feuerwache an der Aluminiumstraße gelegt

Altenwerder - An der Aluminiumstraße entsteht für 35 Millionen eine neue Feuerwache. Sie soll nach der Fertigstellung im Frühjahr 2026 den bisherigen Standort in Finkenwerder ablösen. Am Montag wurde der Grundstein gelegt.

Die neue Wache wird auf 6.000 Quadratmetern Fläche den 140 dort im Schichtbetrieb eingesetzten Feuerwehrleuten Platz bieten. Der zentrale Aufenthalts-

und Verwaltungsbereich erstreckt sich über drei Geschosse und ist um einen Lichthof gebaut.

Im Erdgeschoss befinden sich Verwaltungsräume, im Zwischengeschoss Ruheräume und im Obergeschoss ein Aufenthaltsraum, eine Küche und Sportbereiche. Sanitär- und Umkleidebereiche sind den jeweiligen Einsatzbereichen zugeordnet.

Eine Desinfektionsremise für Rettungswagen sowie eine Waschstraße soll zudem eine schnelle Reinigung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft auch nach Großereignissen oder besonderen Einsatzlagen ermöglichen.

Durch die Wache werden die Stadtteile Finkenwerder, Waltershof, Altenwerder, Neuenfelde und Cranz abgedeckt, in denen sowohl Obstanbaugebiet zu finden sind, wie großen Containerumschlagbetriebe, die Aluminiumwerke oder Airbus. zv