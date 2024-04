Karstadt: Wirklich gute Ideen händeringend für das riesige Areal gesucht

Harburg - "Spannend" finden sowohl Finanzsenator Andreas Dressel, wie auch Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein das jüngst an die Stadt übergebene Karstadt-Areal im Herzen von Harburg. Was dort "spannendes" hin soll, ist unklar. SPD-Fraktionschef Frank Richter kann sich das Areal als Standort für die Bücherhalle und Volkshochschule vorstellen. Rainer Bliefernicht, Spitzenkandidat der CDU bei der Bezirkswahl in Harburg, hält eine solche Überlegung für Quatsch.

Öffentliche Einrichtungen oder gar eine öffentlich-rechtliche Unterbringung kann sich Bliefernicht "nicht vorstellen". "Hier sind privatwirtschaftliche Ideen und Konzepte gefordert, die tragfähig und längerfristig den Bezirk Harburg weiterentwickeln", so Bliefernicht. Das 7.000 Quadratmeter große Areal sei "eine Chance, die wir nutzen wollen". Man sei in "viele Richtungen offen".

Das sieht auch Birgit Stöver, Bürgerschaftsabgeordnete der CDU so. "Ich erwarte von der Stadt, dass sie schnellstmöglich konkrete Vorschläge für eine attraktive Nutzung der Immobilie vorlegt", sagt Stöver.

Die CDU führt dazu am 12. April eine Veranstaltung im ehemaligen Schützhof Marmstorf unter dem Titel „Karstadt und Co. Innenstadt neu denken“ durch. Die könnte hilfreich sein. Denn bislang hört man eher "langweile" oder gar keine Ideen, wie es dort konkret mit dem Karstadt-Areal weitergehen soll.

Einig ist man sich, dass der Bau eine Zwischennutzung braucht. Auch nach dem Kauf dürften Jahre ins Land gehen, bevor etwas passiert. Die soll laut Bliefernicht "tragfähig" sein. Auch Frank Richter von der SPD möchte eine "Zwischennutzung", ohne dabei ^so richtig konkret zu werden. Im Gespräch waren von allen Seiten immer wieder eine "kulturelle Nutzung" - offenbar in Anlehnung an das ehemalige Karstadt-Sporthaus in der Mö.

Das ist, davon kann man sich selbst bei einem Besuch der Hamburger Innenstadt überzeugen, kein echter Renner - und das in bester Lage. zv