Kleine Lösung: Grundstein für Rettungswache der Feuerwehr in Fischbek gelegt

Fischbek - Grundsteinlegung für die neue Rettungswache der Feuerwehr am Geutensweg. In dem Neubau, der zum Ende des Jahres fertig sein soll, werden Rettungswagen stationiert. Das zweigeschossige Gebäudehat Einsatzschleusen, Umkleiden, Helmbordräume, Desinfektionsräume und Räume für Lager und Technik. In einem zweiten schritt soll der Standort zu einer vollwertigen Feuerwache mit einem Löschzug ausgebaut werden.

Zur Grundsteinlegung kamen Innenstaatsrat Thomas Schuster, Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen, Nadine Krause-Möller von der Sprinkenhof und Hamburgs amtierender Feuerwehrchef Jörg Sauermann. Sauermann sagte, dass im ersten Bauabschnitt eine Rettungswache entstehe, die "höchsten Standards entspricht".

"Das wurde auch Zeit", meint André Trepoll, Bürgerschaftsabgeordneter der CDU aus Süderelbe. Er lag dem Senat mit der Forderung nach einer Feuerwache in Fischbek seit 2010 "in den Ohren". Trepoll hofft, dass möglichst schnell aus der Rettungswache eine vollwertige Feuerwache wird. Optimistisch ist er nicht. "Wann die Erweiterung der Rettungswache mit einer Feuerwache auf dem Grundstück geplant ist, kann der Senat immer noch nicht beantworten." zv