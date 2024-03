Neues Verwaltungsgebäude für Neugraben: "Außer Spesen nix gewesen"

Neugraben - Seit Jahren wurde, inklusive eines aufwendigen Realisierungswettbewerb, am neuen Kundenzentrum Neugraben geplant. Mittlerweile ist das Projekt vom Tisch. Gestiegene Baukosten und höhere Zinsen haben die Finanzierung platzen lassen.



Jetzt kam heraus: das Projekt ist ein Millionengrab. „Die Kosten, die für die Planungs- und Projektmanagementleistungen des Verwaltungsneubaus Am Neugrabener Bahnhof angefallen sind, belaufen sich auf rund 1,0 Millionen Euro“, heißt es in der Antwort des Senats auf eine Kleine anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten André Trepoll (CDU).



Nach dem Aus hatte die Verwaltung nach einer Alternative für den Standort gesucht, in dem auf rund 3.100 Quadratmetern das Kundenzentrum Süderelbe, das Jugendamt und ein Tagungssaal untergebracht werden sollten.



Die „Alternativprüfung“, durchgeführt vom der Immobilien Service Zentrum GmbH (ISZ), so heißt es vom Senat, sein abgeschlossen. Man solle bleiben, wo man ist. Der bisherige Standort am Neugrabener Markt solle saniert werden. Das habe sich als wirtschaftlichste Option erwiesen.



Trepoll kommentiert die Erkenntnisse aus seiner Abfrage so: „Das sind eine Million Euro verschwendete Planungsmittel für neues Kundenzentrum Süderelbe. Man kann sagen: außer Spesen nichts gewesen.“ zv