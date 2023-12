Pläne geplatzt: Neues Verwaltungsgebäude in Neugraben wird nicht gebaut

Neugraben - Der Neubau eines Verwaltungsgebäudes nahe am Neugrabener Bahnhof ist laut André Trepoll, Bürgerschaftsabgeordneter der CDU, geplatzt. "Als Gründe für den Neubaustopp werden gestiegene Zinsen und verteuerte Baukosten genannt", so Trepoll.

Das Gebäude mit einer Fläche von 3.120 Quadratmetern sollte neuer Standort des Kundenzentrums Süderelbe werden, weitere Flächen für das Jugendamt sowie ein Tagungssaal für den Regionalausschuss Süderelbe beherbergen.

Das es nicht gut läuft mit dem Neubau, hatte sich bereits abgezeichnet. Ursprünglich hatte man Ende 2024 mit dem Bau beginnen wollen. Im April dieses Jahres wurde der Baustart auf Mitte 2025 verschoben, bevor das Projekt jetzt gekänzelt wurde.

„Das ist eine Hiobsbotschaft für Neugraben", so Trepoll. "Das ist hier der Bereich, der in Hamburg den größen Bevölkerungszuwachs hat." Trepoll fragt sich, wie viele Euro bereits für die umfangreichen Planungen ausgegeben wurden. Der CDU-Mann geht davon aus, dass die Verwaltung jetzt in dem Verwaltungsgebäude von 1976 am Neugrabener Markt bleiben wird.

Der Neubau der neuen Polizeiwache in unmittelbarer Nähe den gekänzelten Verwaltungsbaus, soll wie geplant gebaut werden. zv