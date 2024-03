Start der Bauarbeiten in Maschen: Instandsetzung der Decatur-Brücke beginnt

Maschen - Jetzt geht es los: Die Baustelleneinrichtung hat begonnen, die ersten Maschinen und der erste Bagger stehen bereit. Die Arbeiten für die Ertüchtigung und Instandsetzung der Decatur-Brücke in Maschen sind damit zeitgerecht gestartet. Zuvor hatte die Gemeinde bereits das Baufeld vorbereitet und den Bewuchs im Bereich der beiden zuführenden Brückenrampen zurückgeschnitten.

Als eine der ersten Baumaßnahmen wird das nördliche Brückenwiderlager auf der Hörstener Seite statisch ertüchtigt und instandgesetzt. Die Arbeiten werden sich dann von dort über die Brücke weiter in Richtung Maschen fortsetzen. Auf einem Teil des P+R-Platzes am Bahnhof Maschen errichtet die Firma STRABAG, die als Teil der Bietergemeinschaft der Firmen Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG sowie der STRABAG AG den Auftrag zur Ertüchtigung und Instandsetzung der Brücke erhalten hat, derzeit eine Schutzhalle, in der witterungsgeschützt demontierte Teile der Brücke fachgerecht behandelt und von dort aus einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede freut sich über den Baubeginn: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich freue mich aber, dass wir im letzten Jahr im Gemeinderat mit breiter Mehrheit für die Instandsetzung gestimmt haben. Jetzt geht es endlich los.“ Angelika Tumuschat-Bruhn, Ortsbürgermeisterin von Maschen, Horst und Hörsten, ergänzt: „Insbesondere freue ich mich für die Maschener und Horster Pendlerinnen und Pendler, die in absehbarer Zeit endlich wieder ihren Bahnhof erreichen können. Auch für die Hörstener Bevölkerung werden die Wege bald wieder deutlich kürzer zu Geschäften, zum Markt und zu Ärzten in Maschen“, so die Ortsbürgermeisterin.

Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 45,8 Millionen Euro. Dem gegenüber steht eine durch das Land Niedersachsen inzwischen schriftlich beschiedene Förderung in Höhe von rund 32,2 Millionen Euro. Der Abschluss der Baumaßnahmen wird für Ende 2026 erwartet. cb