“Paradise Blues”: Jakob Schöning zeigt seine Werke in der Galerie 1565

Harburg - Vernissage von Jakob Schöning in der Galerie 1565 im Binnenhafen. Für den Maler aus Osnabrück, der familiäre Bindung nach Heimfeld hat, ist eine Wiederkehr. Bereits bei der Eröffnungsausstellung war er dabei - damals im Rahmen einer Gruppenausstellung.

Jetzt wurde für ihn die erste Etage im Bornemannschen Haus reserviert. Dort zeigt er in der einmaligen Umgebung seine Werke im Rahmen seiner ersten großen Einzelausstellung unter dem Titel “Paradise Blues”. Zu sehen sind großformatige, abstrakte Bilder, die oft Gruppen von Menschen zeigen und durch die verzerrten und deformierten Körper viel Platz für Interpretationen lassen.

Eines der zentralen Elemente, das er oft in seine Bilder integriert, ist der Taucherhelm, der im Original als messingfarbenes Ungetüm mit Sichtfenstern bekannt ist. Er ist, wie sämtliche Szenerien, schemenhaft mit Acryl- und Sprühfarbe auf Leinwand gebracht.

Im Erdgeschoss ist eine Gruppenausstellung der Künstler Sujin Kims, Ben Posts und Pascal Wild unter dem Titel "KINKY IN KOLOR" zu sehen. Alle treten mit ihren Werken treten farbgewaltig und expressiv auf, sind aber im Stil völlig unterschiedlich, was der Ausstellung einen zusätzliche Reiz verleiht.

Beide Ausstellungen sind in der Galerie 1665 bis zum 31. Januar zu sehen. Die Galerie ist von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Sonnabend von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. zv

Sujin Kims Werke sind im Rahmen einer Gruppenausstellung zu sehen. Foto: zv