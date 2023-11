Vorstand vom Kulturhaus Süderelbe stellt sich fast komplett neu auf

Neugraben - Der Historiker Nils Steffen ist einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Kulturhauses Süderelbe gewählt worden. Er löst Ines Sulzbacher ab, die ein Jahr an der Spitze der Kultureinrichtung stand. Sein Stellvertreter wurde Sigrid Waschull, der Hannelore Bobeck ablöste.

Walter Simonsen wurde als neuer Schriftführer gewählt und ersetzt damit Jens Marcus Wasserstraß. Die Vereinskasse wird künftig von Julia Hudy und Gunter Buck geprüft. Einzig Winfried Wöhlke bleibt dem Vorstand erhalten. Der Schatzmeister wurde ohne Gegenstimmen in seinem Amt bestätigt.

Der neue Vorsitzende Steffen, der an der Uni in Hamburg arbeitet, will die Nachbarschaft und insbesondere junge Familien mit neuen Angeboten für das Kulturhaus begeistern. Außerdem sucht er mehr Ehrenamtliche, die das Team im Tagesgeschäft und bei Veranstaltungen unterstützten. Zudem müsse der Verein seine Kommunikation professionalisieren. zv