Gallery 1565: Zur Finissage kamen auch namhafte Künstler nach Harburg

Harburg - Finissage in der Gallery 1565 an der Harburger Schloßstraße. Zweieinhalb Monate hatten 17 namhafte Künstler ihre Werke im Rahmen der Gruppenausstellung "Reflective Emotions" im restaurierten Bornemannschen Haus gezeigt.

Maya Meinecke konnte, wie zur Vernissage, viele Gäste begrüßen. Gekommen waren auch mehrere Künstler, darunter Xinyan Zhang aus Berlin, die im Rahmen der Ausstellung ihre Werke "Out of Time Nr.4" und "Just a show Nr.5" gezeigt hatte und die Finissage noch einmal für einen Dialog mit den Besuchern nutzte.

Meinecke zeigte sich mit der Ausstellung zufrieden. Die Galerie im Harburger Binnenhafen wird gut angenommen und hat überdurchschnittliche Besucherzahlen. Mehrere hundert Kunstinteressierte hatten die hochkarätige Ausstellung besucht.

Nach der Finissage ist vor der Vernissage. Nach dem Ende der Sommerferien soll die zweite Ausstellung in der Gallery 1565 stattfinden. zv