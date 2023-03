Blauer Löwe 2023: Der Landkreis Harburg vergibt wieder seinen Kulturpreis

Ehestorf – Der Landkreis Harburg vergibt seinen Kulturpreis, den „Blauen Löwen“, 2023 in der Sparte „Interkultureller Austausch“. Projekte und Organisationen im Landkreis Harburg sind aufgerufen, sich bis Mittwoch, den 31. Mai, zu bewerben. Das Preisgeld beträgt 4.000 Euro und wird von der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude vergeben.

Die Bewerbungsformulare gibt es bei Marie-Nathalie Schrötke unter Telefon (0 40) 79 01 76-71, per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. sowie unter www.kulturlandkreis-harburg.de

Interessierte reichen ihre Bewerbung per E-Mail bei ihr oder zu den Öffnungszeiten im Freilichtmuseum am Kiekeberg ein: Am Kiekeberg 1 in 21224 Rosengarten-Ehestorf.

Voraussetzung für die Bewerbung ist eine länderübergreifende Zusammenarbeit im kulturellen Bereich der Bewerbenden. Bewerben können sich beispielsweise Kulturprojekte für geflüchtete Menschen, Vereine für Auslandspartnerschaften oder auch Städtepartnerschaften, wenn diese einen besonders starken kulturellen Ansatz haben. Außerdem wird eine deutliche Verbindung zum Landkreis Harburg vorausgesetzt.

Die Jury für den Kulturpreis „Blauer Löwe“ besteht aus lokalen Medien, dem Landkreis Harburg, der Sparkasse Harburg-Buxtehude und Kulturinstitutionen. Sie alle beurteilen die Bewerbungen und entscheiden über die Auszeichnung. Die feierliche Kulturpreisverleihung des „Blauen Löwen“ 2023 findet am Dienstag, 14. November, in der Empore Buchholz statt. cb