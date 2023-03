Ostermarkt in der Fischhalle: Kunst, Kaffee, Kuchen und eine Premiere

Harburg – Kunst, Schmuck, Kaffee und Kuchen: Auch in diesem Jahr loht sich Ostern ein Besuch im Binnenhafen. Der Ostermarkt in der Fischhalle steht wieder auf dem Programm. Seit 2018 erfreut der Ostermarkt die Besucher. Und auch in diesem Jahr hat Werner Pfeifer ein großartiges Programm auf die Beine gestellt. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Ostermarkt findet am Sonnabend (12 bis 19 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr), 1. Und 2. April, statt. Auch die Kinder kommen voll auf ihre Kosten: Am Sonntag um 15 Uhr stehen das Geschichten-Lieder-Programm „Huhn oder Ei, was war zuerst“ mit Johannes Kirchberg (Foto oben) auf dem Programm.

Der Musiker, Schauspieler und Komponist Johannes Kirchberg, der schon mit seinem Borchert- und seinem Kästner-Programm in der Fischhalle zu Gast war, arbeitet erstmals für Kinder. Dieses Kinder-Programm wird gesponsert von der Sparkasse Harburg-Buxtehude. cb