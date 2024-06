Featured

Depots, Führungen und ein Picknick: Die SuedArt24 geht in die dritte Woche

Harburg - Die einzigarge Kooperation von gut 25 Kunstinstitutionen der südlichen Metropolregion Hamburgs, SuedArt24, geht am Montag in die 3. Woche und es gibt sogar ein Picknick.

Heute ab 12 Uhr gibt es im HabibiAtelier: einen Pastell-Workshop mit der Künstlerin Luka. Luka malt hauptsächlich mit Pastellkreiden und freut sich darauf, noch mehr Menschen für dieses Medium zu begeistern.

Am morgigen Dienstag, 18. Juni, geht es in die Galerie 1565 (Foto) in den Binnenhafen. Die Führung mit dem Künstler Andreas Winzer durch seine Ausstellung: „Franz Kaiser – Oh, schöne Welt“, die derzeit in der Harburger Schlossstraße gezeigt wird, beginnt um 12.30 Uhr.

Eine Führung mit Hans-Ulrich Niels über den Harburger Kunstpfand beginnt am Dienstag, 18. Juni um14 Uhr. Treffpunkt ist am Tubaspieler auf dem Rathausplatz. Der Eintritt ist frei, Anmeldung erbeten unter: 040 / 42871 2497

Am Mittwoch, 19. Juni, geht es erneut in die Galerie 1565: Um 12 Uhr gibt es eine Führung durch Galerie & Gruppenausstellung, Gruppenausstellung: Elena Bulycheva | Daniel Hörner | Stephanie Jacobs | Sandrine Mahéo Bei der Führung werden die Galerie wie auch die Gruppenausstellung gleichermaßen vorgestellt und erläutert.

Freitag, 21. Juni, 17 Uhr: Kulturwohnzimmer: INNENstadtDIALOGE, Lüneburger Str. 1a (Gloria- Tunnel). Zur SuedArt dreht sich im Kulturwohnzimmer alles um die kreative Ko-Produktion, den Dialog und das Entstehen von Nachbarschaftlichkeit und Zukunftsvisionen.

Walls can dance heißt es am Freitag, 21. Juni um 17.30 Uhr. Treffpunkt für den Mural Walk mit Rudolf Klöckner ist der Ausgang Moorstraße der S-Bahnstation Harburg. Teilnahme frei – Spende erbeten.

Am Samstag, 22. Juni geht es nach Stade: Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Wiese am Freilichtmuseum: „Marinella Senatore – together we picnic!“ (Auf der Insel 2, 21682 Stade) Anlässlich der Ausstellung „together we stand“ wird zur SuedArt24 eine Performance mit dem Titel „together we picnic!“ auf der Wiese am Freilichtmuseum kreiert. Speisen bitte selbst mitbringen, Infos unter: www.museen-stade.de/kunsthaus