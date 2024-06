Featured

Kirche wird zum Konzertsaal: Saxofon-Konzert in der Apostelkirche

Eißendorf – Die Apostelkirche in Eißendorf wird zum Konzertsaal: Am Sonnabend, 15. Juni, tritt das Ensemble „Saxophon Collection“ in der Apostelkirche Harburg im Hainholzweg 52 auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

In ihrem aktuellen Programm widmet sich das Saxofon-Quartett zwei besonderen Werken der Moderne. Gespielt werden die „Kleine Dreigroschenmusik“ von Kurt Weill (1900-1950) und die „Suite Nr. 1 für Jazzorchester“ von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975).

Den vier Instrumentalisten Gesa und Jörg Milde, Jörn Gohde und Hendrik Hauschild geht es darum, diese im Original für kleines Orchester komponierten Stücke mit einer ganz eigenen Interpretation zu Gehör zu bringen.

Abgerundet wird das Konzert von einigen populären Tango-Melodien, unter anderem aus der Feder von Astor Piazolla (1921-1992). Die Musiker freuen sich über zahlreiche Zuhörer. Der Eintritt ist frei.