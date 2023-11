Trauer in der Harburger Kunstszene: Sammler Harald Falckenberg ist gestorben

Harburg – Trauer in dem Hamburger und Harburger Kunstszene: Der Kunstsammler Prof. Dr. Harald Falckenberg ist kurz nach seinem 80. Geburtstag gestorben. Mit der Sammlung Falckenberg in den ehemaligen Phoenix-Werken brachte er internationale Kunst nach Harburg.

Kurz nach seinem 80. Geburtstag ist der international renommierte Sammler, Kurator, Förderer, Autor und Verleger Prof. Dr. Harald Falckenberg gestern in seiner Heimatstadt gestorben. Der am 5. Oktober 1943 in Hamburg geborene Jurist und Unternehmer begann Mitte der 1990er Jahre mit dem Aufbau einer umfassenden Sammlung zeitgenössischer Kunst, die heute zu den weltweit bedeutendsten Privatsammlungen in diesem Bereich zählt.

Seit 1996 wird diese im Rahmen von Wechselausstellungen öffentlich gezeigt, seit 2001 in dem von Harald Falckenberg gegründeten Ausstellungshaus auf dem Harburger Phoenix-Gelände. Seit 2011 wird dies in erfolgreicher Kooperation mit den Deichtorhallen Hamburg betrieben. Der Senat hatte Harald Falckenberg Anfang Oktober noch mit einem Senatsfrühstück im Gästehaus geehrt.

Nach Jahren freundschaftlicher Verbundenheit zwischen den Deichtorhallen und Harald Falckenberg wurde im Oktober 2010 ein Kooperationsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und Harald Falckenberg geschlossen. Seitdem steht die Sammlung Falckenberg einschließlich der Ausstellungsräume in Harburg den Deichtorhallen als Dauerleihgabe zur Verfügung.

Die Deichtorhallen übernahmen unter der Leitung des Intendanten Dirk Luckow die kuratorische und organisatorische Betreuung der Sammlung und betreiben die Phoenix-Halle mit einer Fläche von 6.000 Quadratmeter als zusätzliche Ausstellungsräume in Harburg. cb