Galerie 1565 im Binnenhafen: Vernissage mit bleibendem Eindurck

Harburg - Bislang waren es lebende Künstler, die in der Galerie 1565 an der Harburger Schlossstraße ihre Werke in dem wohl einmaligen Bornemannschen Haus präsentieren.

Jetzt sind Bilder und Skulpturen von Franz Kaiser unter dem Titel "Oh schöne Welt" zu sehen, einem streitbaren Zeitgeist, der als Künstler und Hausmeister bis zu seinem Tod 1971 im Hamburger Gängeviertel lebte.

Dass die bemerkenswerten, in der Regel düsteren Werke des als Menschenfreund und Freigeist beschriebenen, unter den Nazis drangalisierten Künstlers Künstlers, zu sehen sind, ist Dr. Jürgen Winzer zu verdanken. Der Arzt hatte Franz Kaiser bis zu seinem Tod begleitet, die Werke "geerbt" und das Versprechen gegeben, eine "Gedächtnisausstellung" zu geben.

Daraus ist eine Leidenschaft mit vielen Ausstellungen geworden, die ihn jetzt zur Galeristin Maya Meinecke brachte, die von der Idee, die Werke von Franz Kaiser in dem historischen Umfeld zu präsentieren, aufnahm und realisierte.

Das I-Tüpfelchen setze Dr. Maike Bruhns, Kunstsammlerin und Kunsthistorikerin, die vorwiegend mit von den Nationalsozialisten geächteten Künstlern beschäftigt und in Kürze in ihrem neuen „Zentrum für Kunst in Hamburg“ in der entwidmeten Nikodemuskirche in Ohlsdorf, eine umfangreiche Sammlung zeigen wird. Sie gab eine Einführung in die Werke von Franz Kaiser.

Den Gegenpunkt zu Franz Kaiser setzen die Künstler Sandrine Mahéo aus Frankreich, Stephanie Jacobs aus Kanada, Elena Bulycheva aus Russland und Daniel Hörner aus Hamburg mit ihrer Gruppenausstellung.

So war die Vernissage am Donnerstagabend eine gelungene Veranstaltung, bei der ganz neue Gruppen, wie der Freundeskreis von Franz Kaiser, aber auch Galeristen von nördlich der Elbe in den Harburger Binnenhafen kamen. Dabei hinterließen nicht nur die gezeigten Werke, sondern auch das Gebäude, das die Galerie beherbergt, großn Eindruck. zv

Die Galerie 1565 ist Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 11 bis 15 Uhr geöffnet.