Streetart: Superhelden sind auf der Flutschutzwand zu sehen

Heimfeld - Superhelden haben auf der Flutschutzwand am Bostelbeker Hauptdeich Einzug gehalten. An den schönen Tagen in den letzten Wochen haben Sprayer neue Werke auf die rund 500 Meter lange Mauer gesprüht. Viele stammen aus Marvel-Universum zeigen Charaktere wie der Hulk, Groot oder Ironman.

Daneben sind sind auch zahlreiche Graffiti mit anderen Themen neu auf der Wand. Der Abstecher lohnt sich also. Denn in der nächsten Zeit dürften einige der Graffiti wieder verschwinden.

Sie werden übersprayt, was das Konzept der Wand ist, die es seit mehr als zehn Jahren gibt. Seitdem haben zahlreiche Künstler teil herausragende Werke der Streetart dort gesprayt. zv



Auch Root aus Guardians of the Galaxy ist dabei. Foto: zv