Sommer im Park 2024: Startschuss für Bewerbungen um die Teilnahme

Harburg – Jetzt ist es offiziell: Das Festival "Sommer im Park" wird in diesem Jahr vom 23. bis zum 28. Juli auf der idyllischen Freilichtbühne im Herzen des Harburger Stadtparks stattfinden. Kreative Köpfe aus den Bereichen Musik, Theater, Comedy, Tanz, Sport und anderen kulturellen Sektoren sind herzlich eingeladen, an diesem Event teilzunehmen - unsere Bühne bietet eine vielfältige Plattform für jede Art von Talent!

Im Rahmen des „Sommer im Park 2024", der in der ersten Woche der Hamburger Sommerferien stattfindet, wird von den Organisatoren ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für die gesamte Familie zusammengestellt. Startups, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen sind eingeladen, den Harburgern ihren Beitrag zu unserem Bezirk zu präsentieren, Aktionen oder Informationsstände anzubieten.

Ob Hundetraining, Kinderschminken, Poetry Slam, Workshops oder Open Air Yoga. Die Ideen der Harburger sind gefragt! Lasst uns Eure Ideen wissen und gestaltet mit uns einen unvergesslichen „Sommer im Park 2024“!

Interessierte können ab sofort Bewerbungen einreichen. Dazu ganz einfach dem Link folgen und das Formular ausfüllen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, eine E-Mail an das Harburg Marketing-Büro zu senden, sich telefonisch oder persönlich in der Harburg Info zu melden.

Teilnahmeschluss ist der 10.04. Ab dem 17.04. erhalten alle Bewerber eine Rückmeldung. Die Auswahl wird durch ein Gremium, bestehend aus Harburg Marketing, Stellwerk, Marias Ballroom und dem künstlerischen Leiter Jan Schröder, getroffen.

So kann man sich bewerben: Online unter folgendem Link mit einem Klick hier, telefonisch: 040 32 00 46 96, per E-Mail: info@sommer-im-park-harburg.de oder persönlich in der Harburg Info, Hölertwiete 6: montags – freitags, 10 bis 18 Uhr.

Seit 2018 findet der „Sommer im Park“ jährlich im Harburger Stadtpark statt, mit dem Ziel, die Kultur und Integration Harburgs zu fördern und die Vielfalt der örtlichen Kulturszene zu präsentieren. Die überdachte Freilichtbühne dient als einzigartiger Veranstaltungsort, der durch seinen Aufbau und die umliegende Bepflanzung eine herausragende Akustik bietet.

Der Schwerpunkt des Festivals liegt auf den Bereichen Kultur, Kunst, Musik, Sport, Nachhaltigkeit und der Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Nationalitäten und Persönlichkeiten – alles im Einklang mit der Natur. An dem Event kann und soll sich jede:r gerne beteiligen. Der „Sommer im Park“ wird gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Harburg.

„Wir hoffen auf zahlreiche Bewerber, um gemeinsam Harburgs Vielfalt auf unsere historische Freilichtbühne zu holen. Wir möchten allen die Möglichkeit geben, ihre Projekte zu den Themen Inklusion, Integration, Diversity und ehrenamtlichem Engagement vorzustellen, Nachwuchs zu werben und vor allem auf diese wichtigen Themen aufmerksam zu machen“, sagt Antonia Marmon, Geschäftsführung des Harburg Marketing e.V.