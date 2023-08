Music Festival: Sparkasse präsentiert Haiou Zhang im Harburger Theater

Harburg - Mit einem Open-Air-Konzert am Lühe-Anleger eröffnen die Appeltown Washboard Worms das diesjährige International Music Festival (18. August bis 17. September). Der chinesische Star-Pianist und musikalische Leiter Haiou Zhang und Intendant Dieter Klar haben auch bei der 14. Auflage des IMF ein hochklassiges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das an altbekannten, aber auch ganz neuen Orten zwischen Stade, Buxtehude und Harburg dargeboten wird.

Erstmals können Klassik-Fans den chinesischen Star-Pianisten im Harburger Theater erleben. Am Sonntag, 27. August (17 Uhr), präsentiert die Sparkasse Harburg-Buxtehude, langjähriger Partner und Förderer des IMF, Haiou Zhang im Harburger Theater, Museumsplatz 2, in Harburg.

In seinem Solokonzert mit dem Titel „Bedeutende Sonaten - Beethoven Liszt” brilliert Haiou Zhang mit den beiden Meisterstücken der Klavierliteratur des 19. Jahrhunderts: Die Sonate Nr. 32 c-Moll op. 111 ist die letzte Klaviersonate von Ludwig van Beethoven und gilt zusammen mit der h-Moll-Sonate von Franz Liszt als die bedeutendste Komposition der damaligen Zeit.

„Ich freue mich sehr, endlich mal wieder in Harburg spielen zu dürfen. Schließlich ist es schon einige Jahre her, dass ich hier aufgetreten bin“, sagt Haiou Zhang. 2017 machte das IMF zum letzten Mal Station in Harburg, damals bot Haiou Zhang ein mitreißendes Konzert im Speicher am Kaufhauskanal.

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt das International Music Festival seit der Geburtsstunde im Jahr 2010. „Das IMF ist weit mehr als nur ein Klassik-Festival. Es ist weit über die Stadtgrenzen Buxtehude hinaus bekannt und bringt Jahr für Jahr hochklassige, talentierte Musiker in die Region. Das Programm reicht von anspruchsvoller Klassik bis zu beschwingtem Jazz, so ist für jeden etwas dabei. Wir freuen uns sehr, das IMF mal wieder in Harburg, an unserem Hauptstandort, präsentieren zu können. Ich bin überzeugt, dass Haiou Zhang den Besuchern einmal mehr einen wunderbaren Abend bescheren wird“, so der Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, Andreas Sommer.

Der Vorverkauf für das IMF-Konzert von Haiou Zhang läuft bereits. Karten gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus der Hansestadt Buxtehude, Breite Straße 2 (Historisches Rathaus), 21614 Buxtehude, Telefon: 04161-501-2345, E-Mail: stadtinfo@stadt.buxtehude.de, sowie online unter www.klassik-buxtehude/tickets cb