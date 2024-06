Featured

Wände, Welten und Winter-Kunst: Die SuedArt24 geht in die zweite Woche

Harburg – Das vierwöchige Kunstspektakel „SuedArt24“ nimmt an Fahrt auf: Seit Sonnabend präsentieren sich rund 25 Konstitutionen und ihre aktuellen Ausstellungen im Süden Hamburgs.

Jetzt geht die Kunst-Kooperation unter dem Motto „Wände, Welten und Winter-Kunst“ in die zweite Woche.

Der Harburger Graffiti-Künstler Brozilla führt am Montag, 10. Juni, zur und an der Heimfeld Hall vorbei durch die Welt der Hamburger Graffiti-Kunst. Eintritt frei – Spende erbeten! Treffpunkt ist um 15 Uhr am Kirchenplatz am S-Bahnhof Heimfeld.

Am Mittwoch, 12. Juni, geht es in die Ausstellung „Sanna Duschek – Flüchtige Landschaften“, bei Alles wird schön in der Friedrich-Naumannstraße 27. Beginn ist um 18 Uhr.

Sanna Duschek ist eine finnische Künstlerin und lebt und arbeitet in Hamburg seit 10 Jahren. Sie beschäftigt hauptsächlich in ihren Werken mit Natur, Umwelt, Klimawandeln wie auch Veränderung und Vergänglichkeit.

Der Kunstverein Harburger Bahnhof steht am Donnerstag, 13. Juni, auf dem Programm: Um 17 Uhr gibt es eine kostenfreie Führung durch die Ausstellung „The Hallway“: Die junge Bildhauerin Noémi Barbaglia feiert im Kunstverein Harburger Bahnhof ihre erste institutionelle Einzelausstellung.

Am Freitag, 14. Juni, geht es in die Sammlung Falckenberg: Die Depot-Führung der Sammlung Falckenberg Wilstorfer Straße 71) beginnt um 14 Uhr. Eintritt: 10 Euro, Anmeldung über post@sued-art.de; Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!

Ebenfalls am Freitag steht um 15 Uhr ein Besuch im HabibiAtelier auf dem Programm: Die Vernissage der Ausstellung „Winter Kunst“ (Lüneburger Str. 39) lohnt sich.

Am Freitag, 14. Juni gibt es um 17:30 Uhr einen Mural Walk zu „walls can dance“. Treffpunkt: S-Bahnstation Harburg (Ausgang Moorstraße).

Am Sonntag, 16. Juni, geht es ins Harburger Museum: Auf dem Programm steht die Künstler-Führung durch die Ausstellung „Brigitte Nolden – Parallele Welten“. Um 15 Uhr beginnt der Rundgang mit Brigitte Nolden (Foto). Kosten: 8 Euro (nur Eintritt) Anmeldung: 040/42871 2497.