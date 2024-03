Neue Streetart auf der Flutschutzwand am Bostelbeker Hauptdeich

Heimfeld - Eigentlich ist es noch zu kalt für Freiluftkunst. Trotzdem hat sich auf der Flutschutzwand am Bostelbeker Hauptdeich einiges getan. Neue Graffiti sind dort zu sehen. so könnte sich an diesem Wochenende ein Spaziergang dort lohnen.

Mit steigenden Temperaturen in den kommenden Wochen dürfte sich deutlich mehr tun. Dann wird Norddeutschland größte Freiluftgalerie sicher wieder Sprayer aus ganz Deutschland und teilweise aus dem Ausland anziehen. Fans der Streetart werden dann wieder voll auf ihre Kosten kommen. zv