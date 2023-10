Bendestorf: Info-Veranstaltung zu weiterer Flüchtlingsunterkunft

Bendestorf - An der Jesteburger Chaussee Ecke Beckwiesen entsteht aktuell eine neue Flüchtlingsunterkunft. Sie soll Anfang kommenden Jahres fertig sein. Dann sollen dort 60 Flüchtlinge untergebracht werden.

Das Gelände ist bis Mitte 2029 angemietet. Die Unterkunft selbst wird von der Samtgemeinde an den Landkreis vermietet.

Am Montag den 20. November ab 18 Uhr haben Bendestorfer die Möglichkeit im Makens-Huus an der Poststraße an einer Info-Veranstaltung zu der Unterkunft teilzunehmen. zv