Buchholz: Fahrkartenautomat mit Feuerwerkskörpern beschädigt

Buchholz – Heute Nacht wurden Anwohner kurz vor 1 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Am Bahnhof Suerhop in der Straße An der Soltauer Bahn hatten Unbekannte offenbar einen Feuerwerkskörper in den dortigen Fahrkartenautomaten gesteckt und entzündet. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt. Beute machten die Täter allerdings nicht.

Da zunächst unklar war, ob sich noch Reste des Sprengstoffs am Automaten befanden, wurde der Bereich abgesperrt, bis die Experten Entwarnung geben konnten. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden. cb